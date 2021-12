Polizei stellt Corona-Verstöße fest

Mit vereinten Kräften: Schutzpolizei und Haigers Ordnungspolizei rücken gemeinsam zu Corona-Kontrollen an. Foto: Christoph Weber

HERBORN/HAIGER - Beamte der Polizeistationen Herborn und Dillenburg haben am Mittwoch, unterstützt von Bereitschaftspolizisten und Mitarbeitern der Ordnungsämter von Herborn und Haiger, das Einhalten von Corona-Regeln kontrolliert. Sie registrierten dabei vergleichsweise wenige Verstöße.

Zwischen 14.30 und 21.30 Uhr überprüften sie Betreiber und Gäste von Einrichtungen, Praxen, Geschäften und Gastronomiebetrieben sowie Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr.

In Herborn betrafen die Kontrollen 38 Gastrobetriebe, Spielotheken, Anbieter körpernaher Dienstleistungen und ein Fitnessstudio sowie den Weihnachtsmarkt im Stadtpark auf dem alten Friedhof. Dabei überprüften sie etwa 250 Personen.

Nachweise, Listen und Mund-Nase-Masken fehlen

Die Beamten trafen zwei Mitarbeiter an, die keinen Testnachweis vorzeigen konnten. Außerdem fehlten in zwei Betrieben die erforderlichen Nachverfolgungslisten. In Haiger suchten sie ebenfalls auf Gastrobetriebe, aber auch Einzelhändler und Friseure auf. Bei der Kontrolle von rund 200 Personen stellten sie sieben Verstöße wegen fehlender Impfnachweise beziehungsweise gegen die Maskenpflicht fest.

Polizeisprecher Guido Rehr kündigte am Donnerstag weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und Mitarbeitern der Ordnungsämter hinsichtlich des Einhaltens der Corona-Bestimmungen im öffentlichen Raum an.