Polizei sucht Fahrer eines weißen Kastenwagens

Die Herborner Polizei sucht den älteren Fahrer eines weißen Kastenwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

HERBORN-BURG - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Uckersdorf und Burg bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstag, 18. Juni, gegen 14.20 Uhr war laut Polizei die 20-jährige Fahrerin eines grauen Corsas von Burg in Richtung Uckersdorf unterwegs. Noch vor der Ambachtalbrücke der A 45 kam ihr in einer Kurve - zum Teil auf ihrem Fahrstreifen - ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog sie ihren Opel nach rechts und verlor beim Zurücklenken die Kontrolle über den Kleinwagen. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanke.

Die Schäden an ihrem Wagen und der Leitplanke summieren sich auf rund 3500 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Ihr Unfallgegner fuhr in Richtung Burg davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Herbornerin kann lediglich sagen, dass es sich um einen weißen Kastenwagen mit einem älteren, männlichen Fahrer handelte. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.