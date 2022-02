Polizei sucht mit Foto nach dreisten Diebinnen

Die Polizei Mittelhessen sucht nach zwei Diebinnen. Zur Fahndung wurde auch ein Foto veröffentlicht. Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/WETZLAR/SINN - Bereits am 12. November kam es zu einem Diebstahl am Herborner Marktplatz. Wie die Polizei nun mitteilt, wollte eine 89-Jährige gegen 13.20 Uhr mit ihrem Rollator das "Bonita"-Bekleidungsgeschäft betreten. Zwei junge Frauen halfen der betagten Seniorin beim Betreten des Geschäfts. Offenbar nutzten die jungen Diebinnen diesen Moment schamlos aus und stahlen die Geldbörse der Dame aus der am Rollator befestigten Handtasche. Die zwei Langfinger flüchteten anschließend unerkannt.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach einer Diebin. (Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen)

Im Anschluss nahmen die Diebinnen die Geldkarte der Seniorin und hoben an Geldautomaten in Sinn und Wetzlar insgesamt 4000 Euro ab. Eine der Diebinnen wurde bei einer Geldabhebung gefilmt. Mit diesen Aufnahmen sucht die Polizei nun öffentlich nach den beiden Unbekannten.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wem ist die schlanke 20 bis 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren bekannt? Wer kann Hinweise zu den beiden Diebinnen geben? Wer kann sich an die Situation im November erinnern? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter der Telefonnummer 02772/47050.