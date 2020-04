Polizei warnt vor Giftködern

Höchste Alarmstufe sollte bei Hundebesitzern gelten, wenn in Wiesen, Feld und Flur Wurststücke einfach herumliegen. Archivfoto: Christian Keller

Herborn-Burg (red). An der Gänsweide in Burg sind vermutlich Giftköder ausgelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste ein Hund in tierärztliche Behandlung.

Nach Angaben der Polizei waren an einer Mauer zwei bis drei Zentimeter lange Schmierwurststücke ausgelegt gewesen. Noch ehe der Besitzer habe reagieren können, habe ein Hund am Montag gegen 7.30 Uhr zwei solcher Stücke gefressen. Kurz darauf habe sich der Gesundheitszustand des Hundes verschlechtert. Der Hundehalter habe daraufhin das dritte Stück Wurst mitgenommen und sei mit dem Hund zu einem Tierarzt.

Laut Polizei befand sich in der Schmierwurst eine weiße Substanz, möglicherweise eine Art Gift. Das Veterinäramt des Kreises habe sich des Falls angenommen, das Untersuchungsergebnis stehe aus.

Wer an der Gänsweide Verdächtiges beobachtet hat, sollte die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 anrufen.