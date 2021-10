2 min

Post-Schließung in Herborn: Zustellstützpunkt bleibt

Die Post-Filiale am Bahnhof in Herborn macht bald dicht. Die neue Standortsuche läuft. Für die nebenan untergebrachte Brief- und Paketzustellung soll sich aber nichts ändern.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg