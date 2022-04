Probebohren für die Energiewende in Herborn

Ortstermin am Probebohrloch (v.l.): Marco Kühn von Geo-Bohrtechnik und Bürgermeisterin Katja Gronau mit Marcus Reichenauer und Daniel Paul von den Stadtwerken. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Wer kürzlich in der Alsbach zwischen Herborn und Seelbach unterwegs gewesen ist, mag es bemerkt und sich gewundert haben: Dort, wo das Neubaugebiet "Alsbach II" entsteht, war ungewöhnliches Gerät zugange.

Eine Erdwärmebohrung im Auftrag der Stadtwerke Herborn soll Daten liefern für ein mögliches Versorgungskonzept für die sogenannte "kalte Nahwärmeversorgung" des Neubaugebiets "Alsbach II".

Bohrung rund 130 Meter

tief in die Erde getrieben

Für den sogenannten Thermal Response Tests (TRT) hat die beauftragte Firma Geo-Bohrtechnik aus Hatzfeld (Eder) eine 130 Meter tiefe Bohrung ins Erdreich vorgenommen. Mittels dieser Pilotbohrung wird ein qualifiziertes Geologenteam nun eine Erdwärmesonde einführen und über mehrere Tage hinweg Wärmepotenzial und Temperaturverhalten messen.

"Mit diesem Verfahren sollen das Erdwärmepotenzial und die Beschaffenheit des Untergrundes untersucht werden", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bepperling. Es werde geprüft, "ob das Wohngebiet mit kalter Nahwärme in Verbindung mit zum Beispiel einem Solarkollektorfeld versorgt werden kann".

Vorteil: Im Sommer kann

das System auch kühlen

Ein kaltes Nahwärmenetz macht sich die konstante Temperatur von ungefähr zehn Grad Celsius im Erdboden zunutze. Diese Erdwärme wird von oberflächennah verbauten Erdkollektoren oder klassischen Erdbohrungen aufgenommen und gelangt in Rohren zu den angeschlossenen Neubauten. In den Häusern heben Wärmepumpen die Temperatur für die Heizung oder die hygienische Trinkwassererwärmung an.

Interessant sei das System der kalten Nahwärme auch deshalb, weil es Räume im Hochsommer auch kühlen könne, so Bepperling. Anstelle von warmem Wasser wird dann kaltes Wasser durch die Flächenheizungen geschickt.