Programm bekannt: Herborner Autokino startet am 29. Mai

Spielen am 30. Mai auf der Bühne des Herborner Autokinos ihr Programm "Flamongos": Ande Werner (links) und Lars Niedereichholz sind das hessische Comedy-Duo "Mundstuhl". Foto: Manuel Dorn

Herborn (red). Comedy, Kabarett, Filmfreuden und ein Gottesdienst: Das Herborner Autokino, das am 29. Mai auf dem Festplatz in der Au öffnet, bietet mehr als nur cineastische Unterhaltung.

"Zwei Monate lang gab es in Sachen Unterhaltung und Kultur keine Perspektive: Jetzt wird zumindest in Herborn Abhilfe geschaffen", sagt Jörg Michael Simmer. Und entsprechend froh ist der Geschäftsführer des Stadtmarketings, der im Privatleben zudem Vorsitzender des Vereins "KulturScheune" Herborn ist, darüber, dass es in dieser Hinsicht nun langsam wieder losgeht.

Das Autokino auf dem Festplatz am Walkmühlenweg öffnet vom 29. Mai bis 4. Juni seine Tore. Dafür wird eine 16 mal 8 Meter große Airscreen-Leinwand aufgebaut - und daneben außerdem noch die Bühne des Stadtmarketings. Auf der werden dann verschiedene Künstler zu erleben sein, deren Auftritte überdies auf die Leinwand projiziert werden. Der Ton dazu wird - wie heutzutage bei Autokinos üblich - über UKW-Frequenzen in die Autoradios des Publikums übertragen.

Auf der Bühne ist als erstes das hessische Comedy-Duo "Mundstuhl" zu erleben sein. Lars Niedereichholz und Ande Werner spielen dort am 30. Mai ihr Erfolgsprogramm "Flamongos". Zwei Tage später am Pfingstmontag steht dort einer der renommiertesten deutschen Kabarettisten. Florian Schroeder ist am 1. Juni mit seinem - thematisch passenden - Erfolgsprogramm "Ausnahmezustand" zu Gast. Tickets gibt es für 22 Euro (Florian Schroeder) sowie 25,20 Euro (Mundstuhl) pro Person. Beide Gastspiele starten um 21.30 Uhr.

Filmtechnisch setzen die Macher des Stadtmarketings auf eine Mischung aus Aktuellem und Klassikern. Zum Auftakt am 29. Mai "Nightlife" zu sehen. Die Komödie mit Elyas M'Barek und Palina Rojinski über eine durchgeknallte Jagd durch das nächtliche Berlin dürfte zahlreiche Fans anziehen.

Kinderprogramm ist

noch in der Prüfung

Am 31. Mai folgen die "Känguru-Chroniken". Der Kinostart der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Marc-Uwe Kling fiel Anfang März der Corona-Krise zum Opfer. Am 2. Juni gibt es dann Musik und große Gefühle mit dem Oscar prämierten Streifen "A star is born" mit Bradley Cooper und Lady Gaga.

Und auch die Traditionalisten unter der Kino-Fans kommen auf ihre Kosten: Am 4. Juni können Sie den Klassiker "Dirty Dancing" sehen. Der Eintritt für die Filmnächte beträgt zehn Euro pro Person. Alle Filme starten - je nach Dunkelheit - spätestens um 22 Uhr. Einlass ist bei allen Events jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Auch an die Mitglieder verschiedener Glaubensrichtungen hat man gedacht. Am Pfingstmontag (1. Juni), 10 Uhr, findet ein ökumenischer Gottesdienst statt - natürlich ohne Eintritt. Mit dabei sind neben der Evangelischen und Katholischen Kirche auch weitere Glaubensrichtungen.

Ob es ein spezielles Tagesprogramm für Kinder geben kann, wird noch geprüft. Hier laufen die Gespräche noch, wie auch zu einem weiteren Top-Act auf der Bühne, der für den 3. Juni geplant ist.

Wichtig sind einige Verhaltensregeln, die sich an den aktuellen Sicherheitsvorkehrungen orientieren. So ist die Kapazität auf dem Festplatz aktuell auf 250 Pkw beschränkt. Eine Bewirtung ist, Stand heute, nicht vorgesehen, wobei die Veranstalter dort die aktuelle Entwicklung genau verfolgen. Alle Infos dazu, auch die UKW-Frequenz, auf der die Übertragung möglich ist, finden sich - sobald sie feststehen - unter www.autokino-herborn.de . Hier gibt es auch Tickets sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (in Herborn unter anderem im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof, Telefon 02772-7081900, sowie im Reisebüro Herborn., Telefon 0 27 72-6 49 69 32.

Möglich geworden ist das Sieben-Tage-Event durch finanzielle Hilfe von zwei Groß-Sponsoren und einigen weiteren Unterstützern.