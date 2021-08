Promillefahrt endet in Böschung

Jetzt teilen:

MITTENAAR-BALLERSBACH - Mit 1,57 Promille war ein 33-jähriger BMW- Fahrer am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Herbornseelbach und Ballersbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er auf einer Geraden nach links von der Straße ab und prallte in die Böschung. Der in Mittenaar lebende Mann blieb unverletzt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Promillefahrer mit seinem Auto etwa eine halbe Stunde zuvor bei Herborn - am Zubringer der Bundesstraße 277 zur Autobahn 45 - gegen eine Leitplanke gekracht war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte.

Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Auf den 33-Jährigen kommen nun Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.