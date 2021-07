Psychisch Erkrankte zu Hause behandeln

Angekommen: Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt (links) stellt Florian Stoll als den ärztlichen Leiter der Abteilung "Vitos Behandlung von Zuhause Herborn" vor. Foto: Vitos Herborn

HERBORN - Es geht darum, psychiatrische Erkrankungen in den eigenen vier Wänden zu behandeln. Diese Abteilung der Vitos-Klinik heißt nun "Vitos Behandlung Zuhause Herborn". Der neue Name ersetzt das etwas sperrige "stationsäquivalente psychiatrische Behandlungsangebot". Neu ist auch der Leiter dieser Abteilung: Florian Stoll, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Fünf Personen werden aktuell zu Hause behandelt

Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt freut sich, dass das noch relativ junge Angebot mit einem erweiterten Team nun weiter Fahrt aufnehmen kann. "Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ,Vitos Behandlung Zuhause' eine gute Alternative und Ergänzung zum Klinikaufenthalt ist. Für das Team ist es aber auch eine logistische Herausforderung. Aktuell behandelt es fünf Personen zu Hause".

Das Konzept orientiere sich streng an den gesetzlichen Vorgaben. Im Gegensatz zu regulären Hausbesuchen bekommen Patienten bei der stationsäquivalenten Behandlung deutlich öfter, nämlich täglich und bei Bedarf noch häufiger, Besuch von einem Mitglied des Vitos-BZH-Teams. In der Praxis heißt das: Ein fachübergreifendes Behandlungsteam aus Fachärzten, Psychologen, Pflegefachkräften und Mitarbeitern des Sozialdienstes besucht und behandelt psychisch erkrankte Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, sich in einer Klinik behandeln zu lassen, in deren Wohnung.