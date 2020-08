Quell der Entspannung: Die Lieblingsplätze unserer Leser

Der Steinbacher Angelweiher. Foto: Silke Bildat

Herborn. Ob Eduardsturm in Haiger, die Sinner Klippen oder die Ruine auf dem Dillenburger Schlossberg - die Redakteure in Dillenburg haben ihre individuellen Lieblingsplätze, über die sie in den vergangenen Tagen berichteten.

Wir hatten auch unsere Leser aufgefordert, uns Bilder von ihren Lieblingsplätzen zu schicken und uns mitzuteilen, wieso sie sich dort besonders wohlfühlen. Eine Auswahl der Motive stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor. Und wir rufen unsere Leser weiter auf, uns mit ihren Lieblingsplätzen zu versorgen. Dies geht ganz einfach mit einem hoch aufgelösten Foto im jpg-Format, Name und Wohnort sowie einer Beschreibung des Motivs und des Beweggrunds, wieso gerade diese Stelle der Lieblingsplatz ist. Das alles schicken Sie per E-Mail unter dem Stichwort "Lieblingsplatz" an lokalredaktion-dill@vrm.de.

Die Bildbeschreibungen:

Jürgen Bernhardt (Roth) nennt gleich zwei Lieblingsplätze: einmal auf dem Rother Berg mit einer tollen Aussicht Richtung Breitscheid und zum Anderen zwischen Roth und Guntersdorf mit Blick in Richtung Dill- und Aartal. Dort wurde kürzlich ein Kreuz aufgestellt, was sehr schön ins Bild passt. "Es sind sehr schöne Plätze zum Runterkommen", schreibt er.

Sabine Bildat (Steinbach) zieht es oft an den Angelweiher in ihrem Wohnort, weil die leidenschaftliche Hobbyfotografin dort immer neue Motive findet, sei es der Weiher selbst im Wandel der Jahreszeiten oder Makroaufnahmen von Libellen oder anderen kleinen Lebewesen oder Pflanzen. "Am liebsten bin ich morgens früh dort, weil man dann den Weiher für sich hat und es wundervoll ruhig und idyllisch ist", berichtet sie.

Klaus Brandenburger (Hirschberg) hat keinen weiten Weg zu den beiden Ruhebänken unter der "Krummen Birke" am Panoramaweg auf der Hirschberger Viehweide.

Benjamin Hartmann (Rodenberg): Der Steinbruch Münchhausen ist privat und der Zutritt für Unbefugte untersagt. Hartmannn hat dort seit zwei Jahren einen Bienenstand. Der Steinbruch biete eine herrliche Ruhe ohne Autolärm und Durchgangsverkehr, er besticht durch sein klares Wasser.

Harald Hoffmann (Dillenburg) zieht es immer wieder zum Kornberg oberhalb von Donsbach. Ob zum Spazierengehen mit Kindern oder Enkeln oder für sein größtes Hobby, das Fotografieren. Dabei geht sein Blick nicht nur zum Feldberg, der bei guter Sicht am Horizont auftaucht, sondern auch in die anderen Richtungen, die ebenfalls schöne Motive bieten. "Von dort aus habe ich den letzten Jahren meines Erachtens meine schönsten Fotos vom Sonnenuntergang 'geschossen'", berichtet der Hobbyfotograf über seine Besuche auf dem Kornberg.

Karin Hudel (Herborn) geht gerne zum Heisterberger Weiher. Egal, ob morgens früh, nachmittags oder abends, ob im Frühling, Sommer oder Herbst oder im Winter: Jedes Mal präsentiert sich der See anders schön", schreibt sie.

Martin Michel (Gusternhain kennt als aktiver Radfahrer viele Plätze. Gerne hält er sich auf einer Ruhebank oberhalb von Rehe auf. Diese liegt 610 Meter hoch. Seine Motivation für die Einsendung des Bildes: "Wir sollten unsere Mitmenschen und nicht nur Bekannte und Freunde über die schönsten Orte zum Verweilen informieren, damit auch Sie in den Genuss kommen, diesen schönen Anblicke bzw. Lieblingsplätze zu genießen."

Elke Theiß (Niederscheld): Vom Aussichtspunkt Talblick in Niederscheld genießt zusammen mit der Fotografin auch die "alte Dame" Anita den Blick durch das Dilltal auf Burg Greifenstein.