Radfahrer stürzt in Herborn - schwerste Kopfverletzungen

HERBORN - Ein Radfahrer hat am Mittwochabend bei einem Unfall in Herborn schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der 20-Jährige war gegen 22 Uhr in der Alsbach die abschüssige Alte Marburger Straße in Richtung Littau hinuntergefahren, als er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei prallte er mit dem Kopf auf den Asphalt. Rettungssanitäter brachten ihn in eine Gießener Klinik.