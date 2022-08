Radtour durchs Dillgebiet mit Spiel und Spaß

Ein eingespieltes Team: die Teilnehmer und Begleiter der "Abenteuertage" im Dillgebiet. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

HERBORN - Rund 180 Kilometer hat eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen die Gruppe bei den "Abenteuertagen" der evangelischen Jugend im Dekanat an der Dill zurückgelegt. Zehn Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren reisten gemeinsam mit sieben Mitarbeitern fünf Tage lang auf dem Fahrrad durch heimische Gefilde und übernachteten in evangelischen Gemeindehäusern.

"Die zwölfte Tour führte von Haiger-Sechshelden über Herborn-Hörbach, am zweiten Tag von Hörbach nach Herbornseelbach, am dritten Tag von Seelbach nach Eschenburg-Hirzenhain, am vierten Tag von Hirzenhain nach Ewersbach und am Freitag schließlich zurück nach Haiger-Sechshelden", sagt Rebekka Post.

Seit Anfang an immer

wieder bei der Tour dabei

"Als Elfjährige war ich als jüngste Teilnehmerin gestartet und bin dann jedes Jahr wieder mitgefahren", sagt die heute 23-Jährige. Und ergänzt: "Für mich ist es nicht so sehr das Fahrradfahren, was mich begeistert, sondern es ist die Gemeinschaft. Bei den ,Abenteuertagen' herrscht ein enormer Zusammenhalt und es wird auf alle Rücksicht genommen."

Neben der Radtour standen auch viel Spiel und Spaß auf dem Begleitprogramm. Als Überraschung gab es dieses Jahr eine Runde Fußballgolf in Breitscheid. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten Weiher und Freibäder unterwegs für willkommene Abkühlung. In den Unterkünften gab es abends verschiedene Spiele wie "Bretteln", "Jugger" und "Werwolf". Das Mitarbeiterteam der evangelischen Jugend gestaltete Andachten am Abend.

Damit die Gruppe gut versorgt war, sorgte ein Küchenteam um Jugendreferentin Astrid Slenczka und Gemeindepädagogin Anette Gisse in den jeweiligen Unterkünften für Abendessen und Frühstück.