Raffael Fruscio ist alleiniger Reclay-Gesellschafter

Ist alleiniger Gesellschafter und Inhaber der Herborner Reclay Group: Raffael Fruscio. Archivfoto: Reclay Group

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Raffael Fruscio ist alleiniger Gesellschafter und Inhaber der Herborner Reclay Group. Darüber hat der Dienstleister im Bereich Recycling und Wertstoffmanagement erst kürzlich in einer Pressemitteilung informiert. Die Personalie gilt demnach bereits seit März nach dem Austritt des Mitbegründers Martin Schürmann.

Gemeinsam mit Schürmann hatte Fruscio das Unternehmen im Jahr 2002 gegründet. Nach 18 Jahren zog sich dieser nun zurück und übergab seine Anteile an den Mitbegründer. Gemeinsam mit Fritz Flanderka bildet dieser nun das Geschäftsführer-Duo der Reclay-Gruppe, die ihren Sitz in Herborn und Köln hat.

Die Unternehmensgruppe ist international mit 170 Mitarbeitern an zwölf Standorten tätig - unter anderem in Österreich, der Slowakei, in Frankreich, Spanien und Kanada.

Fruscio ist in Herborn Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender der CDU.