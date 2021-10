Rainer Reissner führt nun die Rittal-Foundation

Friedemann Hensgen: "Ohne den Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen hätten wir unsere nachhaltige Fördertätigkeit getreu dem Motto ,Hilfe für Selbsthilfe' nicht leisten können." Foto: Rittal-Foundation

HERBORN - Vorstandswechsel und Neuausrichtung in der Rittal-Foundation: Der Stiftungsrat hat Friedemann Hensgen als Vorstandsvorsitzenden nach 30-jähriger Tätigkeit im Unternehmen verabschiedet. Die Nachfolge übernimmt Rainer Reissner.

"Sie haben drei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte mitgeschrieben", fasste Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group (FLG), zusammen. Hensgen war 20 Jahre lang bei Rittal, dem größten Unternehmen der Gruppe, in verschiedenen Positionen beschäftigt, bevor er 2011 in den Stiftungsrat der Rittal-Foundation kam und 2014 deren Vorstandsvorsitz übernahm. Als Anerkennung für sein Engagement wurde er zum Ehrenmitglied des Stiftungsrats berufen.

"Es ging für Sie nicht darum, eine Funktion zu erfüllen, sondern es aus Überzeugung zu leben", sagte Loh. "Das ist gelebte Nächstenliebe."

Hensgen dankte Weggefährten und Kollegen für die Unterstützung: "Ohne den Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen hätten wir unsere nachhaltige Fördertätigkeit getreu dem Motto 'Hilfe für Selbsthilfe' nicht leisten können."

Sein Nachfolger Rainer Reissner ist gelernter Bankkaufmann. Vor seinem Studium der Betriebswirtschaft absolvierte er eine theologisch-diakonische Ausbildung zum Gemeinschaftspastor der Stiftung Tabor, der Studien- und Lebensgemeinschaft der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Inzwischen blickt der gebürtige Warburger auf fast 30-jährige Erfahrung in diakonischen Arbeitsfeldern mit Leitungsverantwortung zurück. So war er zum Beispiel als Geschäftsführer der Stiftung Tabor sowie Vorstandsvorsitzender des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands tätig. "Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen", sagte er bei seiner Vorstellung. "Es ist ein Geschenk, für die Menschen und die Region Gutes bewirken zu können."

Mit dem Wechsel im Vorstandsvorsitz einher geht eine strategische Neuausrichtung, die die Wirkungskraft der Fördertätigkeit verstärken soll. So verkündete Friedhelm Loh erst kürzlich die Verdopplung des Stiftungskapitals von 20 auf 40 Millionen Euro. Zugleich hat der Stiftungsrat die Namensergänzung in "Rittal-Foundation, gemeinnützige Stiftung der Friedhelm Loh Group" beschlossen und damit die neue Wegmarke der Stiftungsarbeit gesetzt. Bisher war die Rittal-Foundation vor allem in der Region Mittelhessen aktiv, in der sowohl die FLG als auch Rittal mit den Zentralen in Haiger und Herborn beheimatet sind. Mit der Neuausrichtung rücken Projekte in geografischer Nähe der Unternehmensstandorte von Eplan, Cideon, Stahlo, LKH und German Edge Cloud stärker in den Fokus der Fördertätigkeit. Damit intensiviert die Stiftung ihr Engagement in den Regionen rund um unter anderem Monheim am Rhein, Gräfelfing, Gera, Heiligenroth und Eschborn.