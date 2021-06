Reeperbahn in der Au: "Albers Ahoi!" zu Gast in Herborn

"Albers Ahoi" bietet Varieté und Live-Musik. Foto: F. Jaenecke

HERBORN - "Junge Männer, altes Liedgut" - das könnte eine der Überschriften für das Projekt "Albers Ahoi!" sein, das am kommenden Freitag, 18. Juni, ab 20 Uhr im Rahmen des Kulturzaubers an der KuSch gastiert. Dabei kommen Freunde der Live-Musik genauso auf ihre Kosten wie Fans hochkarätiger Artistik.

Auch über 60 Jahre, nachdem der heutige Gassenhauer "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" zum ersten Mal auf Schallplatte erschien, haben die Lieder von Hans Albers nichts von ihrer Faszination verloren und prägen wie wenig anderes das Lokalkolorit, die DNA der Stadt Hamburg und ihrer Bewohner - auch unter den jungen Menschen.

Mit dem Projekt "Albers Ahoi!" haben sich fünf junge Künstler zusammengefunden, um diese alten Juwelen aufzugreifen und ihnen frischen Glanz zu verleihen. Als die fünf raubeinigen, aber herzlichen Matrosen Hans, Fiete, Horst-Dieter ("HoDi"), Fiörn und Hein Mück entführen sie die Zuschauer mit viel Witz und reichlich Seemannsgarn in ihr Seefahrerleben, in dem die Lieder ihre Trostbringer sind, wenn sie "zwischen Hamburg und Haiti" auf hoher See an die Heimat denken.

Auch im wahren Leben sind die fünf Protagonisten waschechte Hamburger Jungs, die sich mit ihren Alter Egos voll und ganz identifizieren - das spürt man. Mit Klarinette, Pauke, Tuba und Schifferklavier im Seesack sorgen sie für ausgelassene, hin und wieder aber auch für besinnliche Stimmung. Es darf getanzt, getrunken und gelacht werden. Und wenn sich dazu dann noch feinste Jonglage mit Tobias Schaller, eine schräge Hula Hoop-Nummer mit Viktoria Lapidus, Kontorsionskunst mit Leilani Franco sowie Partnerakrobatik mit dem Duo Julia & Lukas gesellen, dann weiß der Zuschauer nicht mehr, ob er sich im Konzert oder mitten in einer Varieté-Vorstellung befindet.

