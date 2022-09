Regionalmarkt am Samstag in Herborn

Der Dreschhallenmarkt in Driedorfs Ortsteil Münchhausen. Foto: Förderverein Münchhausen

HERBORN/HAIGER-DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Herborn/Haiger-Driedorf-Münchhausen (red). "Kurze Wege - Große Wirkung" - unter diesem Motto steht in diesem Jahr der "Tag der Regionen". Die 24. Auflage der bundesweiten Aktion findet noch bis zum 31. Oktober statt. Überall in Hessen gibt es Veranstaltungen - auch in Herborn.

Das Regierungspräsidium Gießen (RP) koordiniert die Veranstaltungen nicht nur, sondern hat sie auch in einer Broschüre zusammengefasst. Sie kann im Internet unter https://rp-giessen.hessen.de/natur/tag-der-regionen heruntergeladen werden. Insgesamt gibt es rund 240 verschiedene Aktionen in Hessen, darunter Hoffeste, Führungen, Märkte und Ausstellungen.

In Herborn gibt es am Samstag, 17. September, von 9 bis 13 Uhr einen Bio-Regionalmarkt, den der Herborner Bioladen "natur pur" vor seinem Ladenlokal in der Westerwaldstraße 36 veranstaltet. Mit dabei sind Erzeuger aus der Region, Kunsthandwerk und Informationsstände. Es gibt Kaffee aus einer regionalen Kaffeerösterei und für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Ebenfalls eingebunden in den "Tag der Regionen" sind der Haigerer Wochenmarkt, der immer donnerstags von 11 bis 18 Uhr rund um den Marktplatz über die Bühne geht, und der Dreschhallenmarkt in Münchhausen. Letzterer findet noch bis Oktober jeden zweiten Freitag im Monat von 11 bis 17 Uhr in und um die Dreschhalle in der Ulmtalstraße 16 statt. Nächster Termin ist der 14. Oktober.