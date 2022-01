Reinhard van Vugt stellt niederländische Autoren vor

Stellt in seinem Vortrag niederländische Belletristik vor: Reinhard van Vugt - hier links im Bild mit dem Herborner Geschichtsvereinsvorsitzenden Klaus Gerhard Schreiner. Archivfoto:Martin H. Heller

HERBORN - Der Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn bietet nach langer, corona-bedingter Pause wieder einen Vortrag an: Am Freitag, 28. Januar, spricht Reinhard van Vugt in Herborn über niederländische Belletristik.

Der Vortrag des Eisemrothers beginnt um 19 Uhr in der Aula der Hohen Schule Herborn. Die Veranstaltung findet unter 2G-plus-Bedingungen statt. Zudem gilt eine Pflicht zum Tragen einer Maske. Durch die entsprechende Möglichkeit der Lüftung in dem großen Raum würden die Zuhörer dem Vortrag von Reinhard van Vugt mit Vergnügen ihre Aufmerksamkeit schenken können, versprechen die Veranstalter. Van Vugt wird die wichtigsten Vertreter dieser Literaturgattung der vergangenen 160 Jahre vorstellen. Er wird bei Multatuli (1860) anfangen und dann ihm bekannte Autoren und deren Romane vorstellen.

der Eintritt acht Euro

Van Vugt hat jene Werke herausgesucht, die auch in deutscher Übersetzung erschienen sind, damit auch die Zuhörer sie lesen können. Um den Klang der niederländischen Sprache am Abend zur Geltung zu bringen, wird er einige Passagen, wenn er sie auf Deutsch gelesen hat, auch in Niederländisch vortragen.

Reinhard van Vugt wurde als Sohn einer Österreicherin und eines niederländischen Vaters 1954 in Gmunden geboren. Seine große Leidenschaft gilt Sprache und Literatur. Seit 2011 unterrichtet er an der Volkshochschule in Dillenburg seine Muttersprache Niederländisch. Zudem übersetzt er seit 2015 für den Dillenburger Museumsverein diverse historische Texte aus dem Deutschen ins Niederländische.

Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro. Für Schüler und Studenten mit entsprechendem Nachweis ist er frei.