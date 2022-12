"Reisegruppe Ehrenfeld" kommt nach Herborn

Haben von ihrer Abenteuerreise auch in Herborn so einiges zu erzählen: Theo Vagedes und Maja Lührsen. Foto: Ralf Morling

HERBORN - Sie sind ein Kabarett-Duo und passionierte Tourenradler. Was liegt da näher, als die gemeinsame Radreise durch Südamerika als Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm auf die Bühne zu bringen? Zu sehen sein wird es am Donnerstag, 8. Dezember, ab 20 Uhr in der Herborner "KulturScheune".

Lührsen und Vagedes haben einen Hang zur Selbstironie

"Das Ziel ist auch keine Lösung", nennen Theo Vagedes und Maja Lührsen alias "Reisegruppe Ehrenfeld" ihre poetisch-humoristischen Lieder, temporeichen Choreografien und pointierten Debatten auf Fahrrad, Falthocker und im Schlafsack.

Großformatige Projektionen im Hintergrund nehmen das Publikum mit an die Originalschauplätze von Lima über Patagonien bis ans Ende der Welt.

Mit ausgeprägtem Hang zur Selbstironie werden Weite, Wind und Warmduscher unter die Lupe genommen. Brandaktuelle politische Themen wie der Kampf um Energieversorgung, Wasserrechte und Fahrradflicken-Kontingente treffen auf drängende Fragen wie: Ist Nescafé mit Kaffeeweißer schon ein Flat White? Oder sind fünf Bar nicht besser eine Maßeinheit für Kneipendichte?