Restaurant 1577 mit drei Löwen ausgezeichnet

Zertifikatsübergabe von "Hessen à la carte" (von links): Oliver Seidel, Achim Betz, Jörg Busch und Katja Gronau. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Mit dem höchsten Prädikat "Drei Löwen" ist am Dienstagnachmittag Achim Betz, der Betreiber des Restaurants 1577 im Herborner Hotel "Zum Löwen", von "Hessen à la carte" ausgezeichnet worden. Regionalität, Qualität, Einkauf, Service - alle wichtigen Kriterien erfülle der Betrieb, sagte Michel van Goethem, Kooperationsberater von "Hessen à la carte". Neben den Servicequalitäten sei auch das Ambiente einer kritischen Überprüfung unterzogen worden, fügte Kollegin Karin Schanné hinzu.

Oliver Seidel, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Mittelhessen des Hotel- und Gastronomieverbands (DEHOGA) sieht für die gastronomischen Betriebe sehr große Vorteile, wenn sie sich der Regionalität ihrer Speisen und dem Einkauf vor Ort verpflichtet fühlen. Das Bekenntnis zur Region und zur Qualität werde von den Gästen geschätzt.

Mit der Teilnahme an der Qualitätsgemeinschaft "Hessen à la carte" und der Zertifizierung hat Achim Betz sich in Herborn und Umgebung ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Van Goethem hofft jedoch, noch mehr Betriebe davon überzeugen zu können, sich diesem Trend des regionalen Bewusstseins anzuschließen. Die bisher 100 Mitgliedsbetriebe von "Hessen à la carte" findet man in einem Restaurantführer gleichen Namens. Die Betriebe treffen sich zweimal im Jahr zum Erfahrungsaustausch und werden selber alle drei Jahre erneut überprüft. Wer die Mitgliedschaft bei Hessen à la carte anstrebt und sich bewirbt, wird aufgenommen und ein Jahr lang auf die Zertifizierung vorbereitet.

Es gibt auch eine Regio-App mit der man die Betriebe in den jeweiligen Regionen finden kann. Erkennbar sind sie am rot-weißen Mitgliedsschild im Eingangsbereich.

An der Übergabe der Zertifizierungsurkunde durch Oliver Seidel an Achim Betz nahmen Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) und der Geschäftsführer von Wohnwerk Herborn, Jörg Busch teil.