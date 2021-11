Reuterbergkreuzung: Busse fahren anders

Die Sanierung der Reuterbergkreuzung in Herborn wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Archivfoto: Martin H. Heller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die veränderte Baustelle an der Reuterbergkreuzung bei Herborn hat auch Folgen für den Busverkehr. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil teilte am Donnerstag die Änderungen mit, die seit dem gleichen Tag gelten. Voraussichtlich dauert die Situation bis zum 11. Dezember an. Wegen des neuen Bauabschnittes an der B 277 können die Haltestellen Reuterberg, Balzer + Nassauer und Eiserner Steg nicht von der Linie 530 bedient werden. Außerdem entfallen alle Haltestellen für den Stadtverkehr der Linie 500 auf dem Reuterberg. Die Linie 503 (Stadtverkehr Burg/Herbornseelbach) kann die Haltestelle Rittal nicht ansteuern. Die Linie 403 (Herborn - Mittenaar) fährt nicht an die Haltestelle Balzer + Nassauer. Und: Genau wie die Linie 472 fährt die Linie 530 über die Austraße.