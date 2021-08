Rêverie-Ensemble gibt Zusatzkonzert in Herborn

Gastiert am Samstag zweimal in Herborns katholischer Kirche "St. Petrus": das Rêverie-Ensemble. Foto: Rêverie-Ensemble

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Ein Gastspiel der besonderen Art findet am Samstag, 21. August, ab 16 und ab 19 Uhr in der katholischen Kirche "St. Petrus" in Herborn statt: Das Rêverie-Ensemble - das sind zehn Sänger des Abitur-Jahrgangs des berühmten Dresdener Kreuzchors - macht auf seiner Tour durch Deutschland auch in der Bärenstadt Station.

Das musikalische Repertoire der jungen Künstler reicht von der Klassik bis zum Pop, von geistlicher A-cappella-Musik bis zu modernen Klängen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Da die Plätze für das Konzert ab 20 Uhr sehr schnell ausgebucht waren, bieten die Sänger nun noch den zweiten Termin ab 16 Uhr an. Der Eintritt ist frei, Spende zur Deckung der Kosten sind willkommen.

Anmeldungen sind

bis Freitag erforderlich