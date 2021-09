Rittal-Foundation gibt 50 000 Euro für schwerkranke Kinder

Spende der Rittal Foundation (v.l.): Friedhelm und Debora Loh übergeben einen symbolischen Scheck über 25 000 Euro an Dieter Greilich und Matthias Späth, die beiden Vorsitzenden des Vereins "Menschen für Kinder". Foto: Rittal Foundation

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/BRAUNFELS - Seit ihrer Gründung 2011 verfolgt die Rittal Foundation (RF) das Ziel, Menschen Hoffnung zu schenken, die es im Leben nicht einfach haben. Kürzlich hat die gemeinnützige Stiftung der Friedhelm Loh Group (FLG) je 25 000 Euro an die beiden Vereine "Menschen für Kinder" und "Tour der Hoffnung" gespendet.

Beide Initiativen setzen sich für krebskranke Kinder sowie ihre Familien ein. Bei der Übergabe verkündete FLG-Inhaber Friedhelm Loh die Verdopplung des Stiftungskapitals der Rittal Foundation auf 40 Millionen Euro.

"Wir alle tragen eine Verantwortung für unser Umfeld", sagte Loh bei der Übergabe an "Menschen für Kinder". "Dazu gehört auch, unseren Mitmenschen zu helfen, die von tragischen Schicksalen betroffen sind." Er dankte dem Verein für sein "großartiges Ehrenamt": Sie leisten wertvolle Arbeit, die vielen Kindern Hoffnung schenkt."

Fotos Spende der Rittal Foundation (v.l.): Friedhelm und Debora Loh übergeben einen symbolischen Scheck über 25 000 Euro an Dieter Greilich und Matthias Späth, die beiden Vorsitzenden des Vereins "Menschen für Kinder". Foto: Rittal Foundation Radler bei der "Tour der Hoffnung": Die Rittal Foundation unterstützt die Sammelaktion zugunsten krebskranker und hilfsbedürftiger Kinder mit 25 000 Euro. Foto: Wolfgang Bendlin 2

Bei der Abschlussveranstaltung der "Tour der Hoffnung" sagte RF-Vorsitzender Friedemann Hensgen: "Wir sind tief beeindruckt, dass Sie trotz der Auswirkungen der Pandemie Ihre Mission mit vollem Engagement fortsetzen. Für die von Krankheit betroffenen Kinder und ihre Familien sind Sie wichtige Mutmacher."

Beide Vereine engagieren

sich schon seit Jahrzehnten

"Menschen für Kinder" wurde 1996 in Braunfels gegründet. Fördermittel des Vereins kommen vor allem krebskranken Kindern zugute. Mit Spendengeldern unterstützt er zum Beispiel Kinderkliniken und -krebsstationen in Deutschland - von der Anschaffung medizinischer Spezialgeräte über Forschungsprojekte bis hin zu innovativen Ansätzen der Rehabilitation sowie Einzelfall-Behandlungen und Typisierungsaktionen.

Die Benefiz-Radtour "Tour der Hoffnung" findet seit 1983 jedes Jahr mit dem Ziel statt, krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern neue Lebensperspektiven zu eröffnen. Mit einem jährlich steigenden Spendenbetrag, an dem sich die Rittal Foundation seit 2014 beteiligt, unterstützen die Radler die Forschung, etwa in Form neuer Behandlungskonzepte sowie der pflegerischen und psychosozialen Betreuung krebskranker, notleidender und hilfsbedürftiger Kinder. Elternvereine, Kinderkrebsstationen und -hospize werden ebenfalls bedacht.

Loh hat seine Stiftung 2011 anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Rittal gegründet. Ihre Erträge schüttet sie jährlich aus und spendet sie für wohltätige Einrichtungen und Projekte an den Standorten des Familienunternehmens in der Region Mittelhessen. Bei der Auswahl der Empfänger unterstützt die Stiftung im Schwerpunkt Organisationen in den Bereichen Bildung, Diakonie, Integration sowie Kultur und Wissenschaft.