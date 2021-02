Rittal-Geschäftsführung hat einen neuen Vorsitzenden

Er ist der neue Vorsitzende der Geschäftsführung von Rittal International: Markus Asch. Foto: Rittal GmbH & Co. KG

HERBORN - Markus Asch ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Rittal International. Zum 1. Februar hat Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group, den 49-Jährigen zum CEO der Rittal International Stiftung & Co. KG sowie zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG berufen.

CEO steht für "Chief Executive Officer" - übersetzt Vorstandsvorsitzender oder geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Asch trägt damit nun die Verantwortung für alle Geschäftsbereiche des Systemanbieters für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur, Software und Service.

Das Unternehmen hat weltweit 58 Tochtergesellschaften und rund 9700 Mitarbeiter. Asch übernimmt zudem die Verantwortung für Rittal Software & Service (RSS) International mit den Firmen Eplan und Cideon und 1400 Mitarbeitern.

In den vergangenen 25 Jahren war Markus Asch in verschiedenen Managementpositionen bei dem Familienunternehmen und Weltmarktführer für Reinigungsgeräte Alfred Kärcher tätig, zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CTO (für Chief Technical Officer, also Technischer Leiter).

"Herr Asch bringt für die neue herausfordernde Aufgabe langjährige Erfahrung in der Führung von global erfolgreichen Familienunternehmen mit", sagt Friedhelm Loh.