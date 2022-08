Robert Kreis kommt erneut auf die Herborner Bühne

Freut sich auf den Auftritt in Herborn: Entertainer Robert Kreis. Foto: Sybille Kreis

HERBORN - "Unkraut vergeht nicht" - so heißt das aktuelle Programm des Klavierkabarettisten Robert Kreis. Mit dem gastiert er am Donnerstag, 8. September, ab 20 Uhr in der "KulturScheune" in der Herborner Au.

Und der Titel könnte auch auf die persönliche Geschichte des Holländers angewendet werden. Schließlich hatte er im Februar 2020 nach seinem letzten Auftritt in Herborn einen schweren Unfall, von dem er sich jedoch gut erholt hat, sodass er wieder die deutschen Bühnen unsicher machen kann. Bereits sein Markenzeichen - das Menjou-Bärtchen - lässt erahnen, welcher Kunst sich Robert Kreis verschrieben hat. Der niederländische Kabarettist und Entertainer zählt zu den Vätern der 20er-Jahre-Retrowelle, die in den 80er-Jahren aufkam. So basieren Kreis' Bühnenprogramme ganz auf der Unterhaltungskunst der Weimarer Republik.

Eintrittskarten

kosten 24 Euro

Dabei zieht der lebensfrohe Niederländer geschickt Parallelen zwischen der Ära von 1920 bis 1930 und unserer heutigen Zeit. Bissig, ironisch und urkomisch: Robert Kreis entfaltet sich ganz nach dem Motto "Humor ist der einzige Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt".