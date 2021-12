Ron Williams "hautnah" in der "KulturScheune" erleben

Rückblick mit Witz, aber auch Ernst: Ron Williams erzählt am 21. Januar in Herborn aus seinem bewegten Leben. Foto: Werner Gotsch

HERBORN/HAIGER - Der Schauspieler und Entertainer Ron Williams gastiert am 21. Januar (Freitag), in der "KulturScheune" in Herborn. Das Motto des Abends auf Einladung der Stadt Haiger lautet "Hautnah!"

Mit der "Martin-Luther-King-Story" (2002), der Lebensgeschichte von Nelson Mandela (2010) und mit "Onkel Toms Hütte" (2018) gastierte der heute 79-Jährige bereits in der Haigerer Stadthalle und wurde vom Publikum gefeiert. Jetzt macht Ron Williams erneut im ehemaligen Dillkreis Station und erzählt - mit viel Musik, versteht sich - seine Lebensgeschichte.

Erdrückende Kindheit und traumatische Erlebnisse

Da die Haigerer Stadthalle für öffentliche Veranstaltungen geschlossen ist, bietet die Stadt Veranstaltungen in der Nachbarschaft wie etwa in der "KulturScheune" oder im Heimhoftheater auf der Wasserscheide an. Der Amerikaner kam Anfang der 60er-Jahre nach Deutschland. Nach einer erdrückenden Kindheit und traumatischen Erlebnissen mit Rassismus wurde er zum Bühnenstar. Seine Geschichte erzählt er in seinem Programm "Hautnah!" - eine Achterbahnfahrt der Gefühle, in die er immer wieder Lieder einstreut.

Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro im Hessentagsbüro am Haigerer Marktplatz und im Kulturamt, Telefon 0 27 73-81 11 50. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 23 Euro.