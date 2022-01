Ron Williams kommt nicht nach Herborn

Sollte auf Einladung der Stadt Haiger in Herborn gastieren: Der Auftritt von Ron Williams ist abgesagt worden. Archivfoto: Werner Gotsch

HERBORN/HAIGER - Die Veranstaltung mit Schauspieler und Entertainer Ron Williams, die am heutigen Freitagabend in der "KulturScheune" in Herborn hätte stattfinden sollen, ist vom Veranstalter, der Stadt Haiger, kurzfristig abgesagt worden. Die Abwicklung der bereits verkauften Eintrittskarten erfolgt über die Stadt Haiger. Mitarbeiter der Verwaltung nehmen Kontakt zu den Käufern auf. Der Vorverkaufspreis wird erstattet.