Montag,
13.04.2020 - 16:45
1 min
Schaufensterdeko wird zur geschichtlichen Ausstellung
Schwierige Zeiten sorgen für Kreativität: Bei Optik-Tafelski in Herborn ist eine geschichtliche Ausstellung in den Schaufenstern zu sehen.
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