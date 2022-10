Schauriges aus alter Zeit: Wo es in Herborn spukt

Jetzt teilen:

HERBORN - Es geht wieder hinein in dunklere Jahreszeit. Dazu passt der abendliche Sagen-Rundgang "Schauriges aus alter Zeit nach Einbruch der Dunkelheit" durch Herborn.

Bei dieser Stadtführung kann man die Fachwerkstadt im Laternenlicht einmal aus anderen Blickwinkeln entdecken. Gruselige Themen stehen dabei im Vordergrund. Auch wenn der Rundgang historisch konzipiert ist, erfährt man viel aus dem Bereich der Sagen und Legenden, wozu auch lokale Spukgeschichten zählen. Natürlich werden auch geschichtliche Fakten geklärt. Auch der Humor kommt nicht zu kurz.

Der Rundgang ist für Erwachsene konzipiert. Kinder sollten nicht jünger als acht Jahre sein. Für alle Teilnehmer sind wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wichtig, die Führungen finden bei jedem Wetter statt.

Die erste der vier Touren startet am Freitag

Los geht es am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr mit der rund zweistündigen Tour. Am Samstag, 29. Oktober, beginnt die Führung um 18 Uhr. Am Freitag, 4. November, geht es wieder um 19 Uhr, am Samstag, 5. November, um 18 Uhr los. Treffpunkt zum Start ist der Eingang zum Alten Friedhof/Stadtpark an der Bahnhofstraße.

Karten sind ab sofort für sechs Euro pro Person - Kinder von 8 bis 16 Jahren zahlen drei Euro - im Vorverkauf im Büro des Stadtmarketing Herborn im Bahnhof zu den Öffnungszeiten erhältlich. Info: tourist@herborn.de.