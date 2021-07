Schleusenwärter, Putzfrauen und andere "Dollbohrer"

Spielen am Donnerstagabend in Herborn: Henni Nachtsheim (links) und Rick Kavanian. Foto: Henni Nachtsheim/Rick Kavanian

HERBORN - "Dollbohrer [hessisch: Dollbohrer; bayerisch: Dollbohrer]" - so hieß früher ein Werkzeug, das beim Bau eines Daches benötigt wurde. Heute steht der Begrif vor allem für Menschen, die offensichtlich schwer einen an der Waffel haben. Besser könnte man also das Programm von Henni Nachtsheim und Rick Kavanian nicht beschreiben. Das Duo kommt am Donnerstag, 29. Juli, ab 20 Uhr zum "KulturzAUber" an die "KulturScheune" in der Herborner Au.

Die beiden Komiker widmen sich in ihrem Programm den wahren Helden unserer Zeit. Denn während man römische Gladiatoren, texanische Cowboys oder fliegende Gestalten in bunten Latex-Anzügen in der Literatur oder auch in Filmen nach wie vor und im hohen Maße glorifiziert, spielen Helden wie Sanitärfacharbeiter, Schleusenwärter, Putzfrauen oder Sprechstundenhilfen in der großen Arena der Beachtung kaum eine Rolle.

Dies zu ändern, ist das Anliegen des neuen "Dollbohrer!"-Programms. Ob es die Putzfrau ist, die beim Reinigen des Beichtstuhls plötzlich einem Auftragskiller die Beichte abnehmen muss, das kleine Team eines lokalen Fernsehsenders, das sich ehrenvoll um gute Quoten bemüht, oder die Hauptdarsteller einer hessischen Pornofilm-Produktion, die alles andere als einen leichten Job haben: Sie alle sind Helden unserer Zeit und werden jetzt dank Kavanian und Nachtsheim angemessen geadelt! Und natürlich haben die beiden auch diesmal ihren großartigen musikalischen "Generaldirektor", den Pianisten Martin Johnson, dabei, der das Ganze mit seinem virtuosen Spiel abrundet.

Es gibt noch Karten für den Auftritt der beiden Vollblut-Comedians im Vorverkauf für 27 Euro in Herborn bei Optik Tafelski, dem Reisebüro Herborn, in Dillenburg in der "Musicbox" sowie im Internet über die Homepage www.kusch-herborn.de.