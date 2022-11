Schlüssel steckt, Pritschenwagen weg

(© VRM)

HERBORN - Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 15.15 und 15.3 Uhr in Herborn in der Konrad-Adenauer-Straße einen blauen Iveco-Pritschenwagen gestohlen, der in Höhe der Hausnummer 43 gestanden hatte. Er hatte leichtes Spiel: Laut Polizei steckte der Originalschlüssel im offenbar unverschlossen Iveco. Im Klein-Lkw befanden sich zudem mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf 17.500 Euro. Die Ermittler der Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei ihnen in Herborn unter Telefon 02772-47050 zu melden.