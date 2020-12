Schneemänner für Merkenbachs Senioren

Herrlich bunte, kreative Schneemänner haben die Merkenbacher Senioren im Advent erfreut. Über 250 kleine Kunstwerke haben Merkenbacher Grundschulkinder der Neuen Friedensschule Merkenbach hergestellt. Foto: Dieter Freitag

HERBORN-MERKENBACH - Herrlich bunte, kreative Schneemänner haben die Merkenbacher Senioren im Advent erfreut. Mehr als 250 kleine Kunstwerke haben Merkenbacher Grundschulkinder der Neuen Friedensschule Standort Merkenbach hergestellt. Einige haben Ketten um den Hals, tragen Sonnenbrillen oder bunt bemalte Bommelmützen, einige wünschen frohe Weihnachten. Mit dieser Flut an Selbstgemachtem hatten die Initiatoren nicht gerechnet.

Bei der Übergabe fließen sogar ab und zu Tränen

Der Ortsbeirat hatte in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Merkenbach bei der Friedensschule nachgefragt, inwieweit sich die Kinder an einem Advents- und Weihnachtsgruß in Corona-Zeiten beteiligen könnten. So kam die Idee, statt der Seniorenfeier in diesem Jahr kleine Präsente an die über 70-Jährigen im Stadtteil zu verteilen. Ein Kalender und Grüße der Kirchengemeinde Merkenbach und des Ortsbeirates waren neben den Schneemännern ebenfalls dabei.

"Die Senioren waren bei der Übergabe überwältigt", sagten die fleißigen Helfer. Die Empfänger seien überrascht, erfreut und unglaublich berührt gewesen - so sehr, dass sogar einige Tränchen flossen. Eine Seniorin habe betonte, dass sie sich seit Jahren nicht mehr so über ein Geschenk gefreut hätte. Und dass sie nun immer, wenn sie es sieht, lächeln muss. "Vielleicht können wir ja in Zukunft öfter etwas zusammen mit der Grundschule machen", überlegt Ortsvorsteher Dieter Freitag.