Schnelle Hilfe für Herborner Seniorin in Not

Herborn (red). Polizeisprecher Martin Ahlich ist voll des Lobes: "Eine Reaktion wie aus dem Lehrbuch: Hingehört und nicht weggehört, reagiert und nicht ignoriert. So soll es sein und nicht anders!" Der Anlass für ihn: Eine Frau in Herborn hat am Donnerstag Hilfe für eine in Not geratene Seniorin gerufen.

Etwa um 23.45 Uhr war sie im Schützenpfad unterwegs, als sie wohl eher leise, aber noch hörbare Hilferufe einer Frau vernahm. Die Passantin informierte nicht nur die Polizei, sondern klingelte auch an der Haustür. Wie sich später herausstellte, war eine über 90 Jahre alte Dame in ihrer Wohnung gestürzt.

Einigermaßen zeitgleich mit der anrufenden Passantin hatten auch Angehörige der Seniorin die Rufe gehört und ebenfalls reagiert. So bekam die alte Frau dann die notwendige Unterstützung.

Lieber ein Polizeieinsatz umsonst, als einer zu wenig

Ein Polizeieinsatz war somit nicht mehr notwendig. Ahlich lobt das umsichtige Verhalten der Passantin ausdrücklich: "Wir fahren lieber zu einem Einsatz, der sich dann so entwickelt, als dass wir keine Meldung bekommen und hinterher ein Einsatz wegen eventuell viel schlimmerer Folgen notwendig ist."