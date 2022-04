Schockanrufe in der Nacht

In der Nacht zu Mittwoch haben Betrüger versucht, mit Schockanrufen Beute zu machen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

HERBORN/ASSLAR/BRAUNFELS - Herborn/Aßlar/Braunfels (red). In der Nacht auf Mittwoch, 13. April, sind Bewohner verschiedener Kommunen im Lahn-Dill-Kreis aus dem Schlaf geschreckt. Falsche Polizeibeamte habe offensichtlich versucht, ihre Opfer zu überrumpeln. Die Angerufenen haben das einzig Richtige getan: Sie beendete die Gespräche.

Zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr hat die Polizei in Herborn, Aßlar und Braunfels mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter registriert. In den meisten Fällen haben die falschen Ermittler erklärt, dass in der Nachbarschaft eine rumänische Einbrecherbande festgenommen worden sei und die Polizei nun die Wertsachen zum Schutz vor weiteren Diebstählen in Verwahrung nehmen wolle. In einem Fall habe die Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht und die Angerufene müsse nun eine Kaution in Höhe von 70 000 Euro aufbringen.

Offensichtlich versuchen die Betrüger, durch ihre nächtlichen Anrufe die Opfer zu überrumpeln und hoffen, dass sich die Angerufenen schlaftrunken leichter zur Herausgabe von Wertsachen überreden lassen. Auch bei nächtlichen Anrufen gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und im wahrsten Sinne des Wortes "wachsam" zu sein.

Polizei rät dazu,

wachsam zu sein

rundsätzlich rät die Polizei zu jeder Tages- und Nachtzeit:

W Legen sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

W Vergewissern sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: Suchen sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

W Geben sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

W Übergeben sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.