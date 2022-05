Schönbach: Vollsperrung dauert einen Monat länger

Weiterhin gesperrt: Erst Anfang Juli soll die Ortsdurchfahrt in Schönbach wieder befahrbar sein. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach (hog). Seit Ende April wird die Ortsdurchfahrt des Herborner Stadtteils Schönbach saniert. Ursprünglich sollte Anfang Juni alles fertig sein. Nun verzögern sich die Arbeiten.

Voraussichtlich wird die Kreisstraße K 71 erst ab Anfang Juli wieder befahrbar sein. Das haben der Lahn-Dill-Kreis und Hessen Mobil am Dienstagmorgen mitgeteilt.

Parallel zu den Straßenarbeiten sanieren der Abwasserverband und die Herborner Stadtwerke Versorgungsleitungen unter der Straße. "Da die Sanierung der Versorgungsleitungen im Untergrund der Straße mehr Zeit in Anspruch nimmt, als dies zunächst geplant war, verlängert sich die Bauzeit für die Baumaßnahme", heißt es in einer Pressemitteilung. Bis alles abgehakt ist, bleibt es bei der bisherigen Umleitung: Wer nach Breitscheid fahren möchte, muss den Weg über die Kreisstraßen K 61 und K 69 auf die Bundesstraße B 255 in Richtung Rennerod nehmen.

Dort geht es am Kreisel "Potsdamer Platz" rechts weiter auf der Landesstraße L 3044 nach Gusternhain - und von dort nach Breitscheid. In der Gegenrichtung gilt die Umleitung umgekehrt.