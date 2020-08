Schönbacher suchen am Sonntag die Schwimm-Dorfmeister

Das Schönbacher Freibad: Der Förderverein sucht am Sonntag, 16. August, die Dorfmeister in den Disziplinen Freistilschwimmen in allen Altersklassen, Staffel-Schwimmen (viermal 50 Meter) für Vereine und Gruppen, Streckentauchen für jedermann und Flip-Springen. Archivfoto: Siegfried Gerdau