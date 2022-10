Schotten-Rock in Herborn hören

Traditional Rock und gute Stimmung: "Skerryvore" gastieren am Samstag erstmals in Herborn. (© Kevin Kerr)

HERBORN - Es dürfte ein energiegeladener Abend werden, der am Samstag, 5. November, auf die Besucher der Herborner "KulturScheune" ("KuSch") wartet: Ab 19.30 Uhr setzen die Macher in der Au voll auf den Schotten-Rock. Mit "Skerryvore" erwartet man in Herborn eine der bekanntesten schottischen Bands, deren Mitglieder allesamt von der Insel Tiree im Westen des Landes stammen.

Ihr energiegeladener Trad Rock mit Fiddle, Akkordeon, Pipes, Flutes, Whistles, Gitarre und Bagpipe, verbunden mit der klaren Stimme von Frontmann Alec Dalglish, führte die Gruppe bereits zu weit über 1000 Konzerten auf nahezu allen Kontinenten.

James Mackenzie eröffnet den Abend

Benannt nach einem Leuchtturm auf der Isle of Tiree wollen "Skerryvore" auch in Herborn den Klang der Highlands in die "KuSch" zaubern. Dabei behilflich sein wird ein inzwischen guter alter Bekannter in Herborn: James Mackenzie, zuletzt mit Band beim "KulturzAUber" 2021 zu erleben, startet als Support für die "Skerries", um den stimmungsvollen Teppich für einen schönen Konzertabend auszurollen.

Für das Konzert gibt es aktuell nur noch Stehplatz-Karten ab 19 Euro, die an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.kusch-herborn.de erhältlich sind.