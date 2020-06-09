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Dienstag, 09.06.2020 - 13:01
4 min

Schulalltag in Corona-Zeiten: Luftballons gegen Langeweile

Nun sind auch die Erstklässler in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Wie sieht der Schulalltag in Zeiten von Corona für sie aus? Wir haben die Herborner Comeniusschule besucht.

Tanja Eckel: Redakteurin Dillenburg
Von Tanja Eckel
Redakteurin Dillenburg
"Vielleicht fliegen die sogar bis Dillenburg": Die Erstklässler der Comeniusschule in der Herborner Alsbach haben sichtlich Spaß daran, ihre bunten Luftballons mit Ausflugstipps und anderen Ratschlägen in Zeiten von Corona auf die Reise zu schicken. Foto: Tanja Eckel

"Vielleicht fliegen die sogar bis Dillenburg": Die Erstklässler der Comeniusschule in der Herborner Alsbach haben sichtlich Spaß daran, ihre bunten Luftballons mit Ausflugstipps und anderen Ratschlägen in Zeiten von Corona auf die Reise zu schicken. Foto: Tanja Eckel

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Fotos
"Vielleicht fliegen die sogar bis Dillenburg": Die Erstklässler der Comeniusschule in der Herborner Alsbach haben sichtlich Spaß daran, ihre bunten Luftballons mit Ausflugstipps und anderen Ratschlägen in Zeiten von Corona auf die Reise zu schicken. Foto: Tanja Eckel

"Vielleicht fliegen die sogar bis Dillenburg": Die Erstklässler der Comeniusschule in der Herborner Alsbach haben sichtlich Spaß daran, ihre bunten Luftballons mit Ausflugstipps und anderen Ratschlägen in Zeiten von Corona auf die Reise zu schicken. Foto: Tanja Eckel

Für die Mädchen und Jungen noch etwas ungewohnt: Die Erstklässler sitzen im Klassenzimmer jetzt mit ausreichend Abstand zueinander an jeweils einem eigenen Tisch. Foto: Tanja Eckel

Für die Mädchen und Jungen noch etwas ungewohnt: Die Erstklässler sitzen im Klassenzimmer jetzt mit ausreichend Abstand zueinander an jeweils einem eigenen Tisch. Foto: Tanja Eckel

Abstand halten - das gilt auch draußen auf dem Schulhof: Markierungen auf dem Boden zeigen den Erstklässlern, wie sie sich auf dem Pausenhof aufstellen müssen, bevor es dann gemeinsam in die Klasse geht. Foto: Tanja Eckel

Abstand halten - das gilt auch draußen auf dem Schulhof: Markierungen auf dem Boden zeigen den Erstklässlern, wie sie sich auf dem Pausenhof aufstellen müssen, bevor es dann gemeinsam in die Klasse geht. Foto: Tanja Eckel

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