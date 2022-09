Jetzt teilen:

HERBORN - Einen Audi Q3 im Wert von rund 7000 Euro haben Unbekannte in der Konrad-Adenauer-Straße in Herborn gestohlen. Das schwarze SUV mit dem Kennzeichen DIL-DS 102 war am Donnerstag, 1. September, zwischen 16.45 und 17.45 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz der Hausnummer 38A abgestellt. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter 027 72-4 70 50.