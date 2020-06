Sechsjähriger überfährt Vierjährigen auf Feld bei Herborn

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Herborn-Hörbach (red). Ein vier Jahre alter Junge ist am Sonntagnachmittag auf einer Wiese bei Hörbach von einem Quad angefahren und durch die Luft geschleudert worden. Am Steuer des vierrädrigen Gefährts hatte ein sechs Jahre alter Junge gesessen. Der Vierjährige müsse gleich mehrere Schutzengel gehabt haben, hieß es seitens der Polizei.

Laut Polizei hatten sich die Eltern des Vierjährigen gegen 16.30 Uhr besorgt bei der Rettungsleitstelle gemeldet: Sie seien mit ihrem Sohn auf dem Weg in ein Krankenhaus, allerdings nicke der Junge immer wieder weg.

Sofort habe sich eine Rettungswagenbesatzung auf den Weg nach Hörbach gemacht. Eltern und Rettungsassistenten seien dann sichtlich erleichtert gewesen, als nach einer ersten Untersuchung klar war, dass der Kleine keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen hatte. Trotzdem ging es zu weiteren Untersuchungen in die Uni-Kinderklinik nach Gießen.

"Auslöser dieses Unglücks war die Entscheidung der Eltern eines Sechsjährigen, diesen auf einem Feld bei Hörbach mit einem motorisierten Quad fahren zu lassen", so Polizeipressesprecher Guido Rehr. Dort hätten sich die drei mit einer befreundeten Familie. Der Vater habe das mit einem 110-Kubikzentimeter-Motor ausgestattete Quad mit einem anderen, großen Quad durch den Ort zu dem Feld gezogen. Dort habe der Sechsjährige dann alleine aufsitzen und mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug seine Runden drehen dürfen.

Der Junge kann weder bremsen noch ausweichen

"Plötzlich lief ihm der Vierjährige in den Fahrweg", so Rehr. "Das Kind am Lenker war nicht in der Lage, zu bremsen oder auszuweichen. Das Quad erfasste den jüngeren Spielkameraden und schleuderte ihn durch die Luft. Zweifellos waren gleich mehrere Schutzengel im Einsatz und verhinderten einen tragischeren Ausgang."

Die Ermittler der Polizei prüfen nun, inwieweit sich der Vater des Sechsjährigen wegen verschiedener Verstöße gegen das Verkehrsrecht wird verantworten müssen.