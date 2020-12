Seçil Akinci Vizedirektorin der Vitos-Klinik für Psychosomatik

Wird die neue Vize-Klinikdirektorin der Vitos-Klinik für Psychosomatik in Herborn: Dr. Seçil Akinci. Foto: Vitos Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Vitos-Klinik für Psychosomatik in Herborn hat bald eine neue stellvertretende Klinikdirektorin: Dr. Seçil Akinci wird diese Aufgabe ab dem 1. Januar 2021 übernehmen.

Akinci wechselt von der psychosomatischen Klinik des Universitätsklinikums Gießen-Marburg zu Vitos. Dort war sie zuletzt als Oberärztin tätig und leitete sechs Jahre lang die Ambulanz. Außerdem stand die Kriseninterventionseinheit unter ihrer Leitung und sie baute die Psychoonkologie-Einheit auf, die sie dann über drei Jahre lang führte.

Sie hat ein zweisprachiges

Reha-Angebot aufgebaut

Zuvor war die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie seit 2008 als Chefärztin der psychosomatischen Abteilung in der Klinik am Südpark in Bad Nauheim tätig gewesen. Sie hat während ihrer Zeit in Bad Nauheim sowohl ein bilinguales Rehabilitationsangebot für türkischsprachige Mitbürger als auch ein ambulantes Nachsorgeprogramm implementiert.

Die 45-Jährige besitzt die Zusatzbezeichnungen "Spezielle Psychotraumatherapie für Erwachsene (DeGPT)" und "Curriculum Psychoonkologie (DGPM)". Schwerpunkte ihres Behandlungsspektrums sind depressive Störungen, Angst- und Panikstörungen, Traumafolgestörungen sowie somatoforme Störungen.