HERBORN-SEELBACH - Die Seelbacher "Katzenkirmes" ist eröffnet: Am Donnerstagabend fiel mit Pauken und Trompeten der inoffizielle Startschuss für das Volksfest im größten Herborner Stadtteil.

Angeführt von Zugführer Felix Schäfer zogen viele jugendliche Kirmesfans durchs Dorf und machten so auf die "Katzenkirmes" aufmerksam, die auf dem Festplatz und im Zelt an der Turnhalle groß gefeiert wird. Die passende Musik dazu lieferten die "Seelbacher Dorfmusikanten". Anschließend wurde bei "Prinze", wie die Seelbacher die Gaststätte "Dernbach-Stuben" nennen, bis in den frühen Freitagmorgen gefeiert.

Am Freitagabend wurde die 46. Zelt-Kirmes dann offiziell mit dem Bieranstich eröffnet, bevor die "Bayernmän" das Kirmesvolk mit zünftiger Kirmes-Partygaudi in Stimmung brachten. Am Samstagabend startet um 20 Uhr der Fackelzug mit dem Musikverein durchs Dorf, um 21 Uhr ist dann im Festzelt Unterhaltung mit der Band "Ace of Hearts" angesagt. Karten kosten im Vorverkauf 11, an der Abendkasse dann 14 Euro.

Am Sonntag startet der Festzug um 14 Uhr. Höhepunkt und Abschluss zugleich ist am Montag der 33. Kirmesgarten mit Showprogramm ab 11 Uhr.