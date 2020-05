Seelbacher Originale kommen zu Wort

Jetzt teilen:

Herborn-Seelbach. Herbornseelbach ist nicht länger nur das musikalische, sondern auch das literarische Dorf: Nach dem Heimatschriftsteller Alfred Benner rückt jetzt die ehemalige Schulleiterin Bettina Georg in die vordere Linie der schreibenden Zunft zum Lobe ihrer Heimat vor: Sie legte inzwischen Band 2 ihres Buches "Wu Gaggeragaagspisch en Moijäbbel woase" vor, und der Erfolg kann sich sehen lassen.

Wer Band 1 gelesen hat, ist gespannt auf die Fortsetzung, und niemand dürfte enttäuscht sein - sofern er sich der Mühe unterzieht, das Seelbäjer Platt im Original zu lesen und eventuell zu übersetzen. Kleiner Trick für Nicht-Seelbacher: Am besten liest man sich die Mundartpassagen laut vor. Dann enthüllen sich dem Leser die Geschichten der Seelbacher Originale, die ausführlich zur Wort kommen, oder auch die Streiche und Späße der zahlreichen Stammtische.

Koch- und Backrezepte ergänzen das Buch

Nicht zur kurz kommen in diesem Band die Kriegsereignisse in Form von Feldpostbriefen von der Front und dem Schicksal der allein gebliebenen Frauen und Kinder. Georg greift dabei oft zurück auf ihre eigene, weit verzweigte Verwandtschaft, die alle Facetten dörflichen Lebens abdeckt.

Es fehlt aber fast nie das Augenzwinkern, das dieses Buch so lesenswert macht. Dazu tragen auch die zahlreichen heimischen Koch- und Backrezepte bei, die zum Nachmachen anregen.

Interessant sind die Entnahmen aus der Dill-Zeitung: Wie in der Nacht der Wiedervereinigung in Herbornseelbach als der einzigen Gemeinde in Hessen die Glocken läuteten, hat Georg ebenso ins "Platt" übersetzt, wie die schaurige Geschichte vom Loch bei den Douglasien hinter der Kaserne. Kurzum: Wer sich oder guten Freunden eine Freude machen möchte, ist mit diesem 145-Seiten-Buch im DIN A 4-Format gut beraten. Und ganz im Vertrauen: Der Erfolg der beiden Bände hat Bettina Georg "heiß" gemacht: Sie arbeitet bereits am 3. Band, der rechtzeitig zu Weihnachten heraus kommen soll. Hier werden dann, wie sie verriet, zahlreiche ältere Mitbürger zu Wort kommen, die sich in langen Gesprächen an ihre Jugendzeit erinnern.

Und unsere Leser sollen noch schnell erfahren, was "Gaggeragaagspisch" und Moijäbbel" sind: "Löwenzahnbüsche" und "Stachelbeeren.