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Dienstag, 26.05.2020 - 15:45
3 min

Seelbacher wollen mit Kochvideos die Mundart am Leben halten

Traditionelle Gerichte kochen und Platt schwätze. Das gehört für den Seelbacher Dominik Göwel zusammen. Auf YouTube zeigt er, wie es geht.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Der Koch in Aktion: Der Seelbacher Dominik Göwel stellt sich auf dem Youtube-Kanal "Koche wej derhoam" an den Herd und erklärt die Zubereitung traditioneller Gerichte. Foto: Screenshot/Christian Hoge

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Fotos
Der Koch in Aktion: Der Seelbacher Dominik Göwel stellt sich auf dem Youtube-Kanal "Koche wej derhoam" an den Herd und erklärt die Zubereitung traditioneller Gerichte. Foto: Screenshot/Christian Hoge

Der Koch in Aktion: Der Seelbacher Dominik Göwel stellt sich auf dem Youtube-Kanal "Koche wej derhoam" an den Herd und erklärt die Zubereitung traditioneller Gerichte. Foto: Screenshot/Christian Hoge

Darf wie immer als Erster probieren: der Seelbacher David Schmid. Foto: Screenshot/Christian Hoge

Darf wie immer als Erster probieren: der Seelbacher David Schmid. Foto: Screenshot/Christian Hoge

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