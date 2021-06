Seniorin entlarvt in Herborn zwei Trickdiebinnen

Trickdiebe versuchen, unbemerkt an das Eigentum anderer zu kommen. Archivfoto: Jörgen Linker

HERBORN - Ein aufmerksamer Augenzeuge hat am vergangenen Freitag um 14.10 Uhr in Herborn im Rewe-Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße in der Au einen Diebstahlversuch entdeckt und der Polizei gemeldet. Demnach hat eine Frau vor dem Frischmilchregal eine etwa 70 bis 75 Jahre alte Seniorin geschickt abgelenkt. Eine weitere Frau öffnete derweil unbemerkt die Umhängetasche der Seniorin und griff hinein.

Währenddessen bemerkte diese die dreiste Masche und stieß einen entsetzen Aufschrei aus. Daraufhin flüchteten die verhinderten Diebinnen ohne Beute. Während der anschließenden Fahndung trafen Polizisten auf die beiden verdächtigen Frauen und stellten ihre Personalien fest.

Als die Polizei am Einkaufsmarkt eintraf, hatte die Seniorin diesen bereits verlassen. Nun sucht sie nach der 70 bis 75 Jahre alten, etwa 1,60 Meter großen Zeugin mit grauen Haaren. Sie führte eine beige Umhängetasche mit sich. Die Ermittler bitten die Seniorin, sich mit ihnen in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.