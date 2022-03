Sicherheitsdienst schreckt in Merkenbach Diebe auf

Symbolfoto: Peter Pulkowski

HERBORN-MERKENBACH - Das Auftauchen eines Sicherheitsdienst-Mitarbeiters hat nach Angaben der Herborner Polizei sehr wahrscheinlich dazu geführt, dass in Merkenbach eine Straftat vereitelt worden ist: Um kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag habe der Mann während eines Kontrollgangs aus der Ferne einen Lichtschein auf einem Firmengelände in der Weilburger Straße entdeckt. Als er die Stelle erreichte, sah er noch, wie ein Fahrzeug, vermutlich ein weißer Kastenwagen, in Richtung Autobahn davonfuhr. Wie sich zeigte, waren bereits mehrere Rollen Kupferdraht zum Abtransport bereitgelegt worden. Die zwischen 50 und 250 Kilo schweren Rollen haben nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 15 000 Euro.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen. Hinweise nehmen sie in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.