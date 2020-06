Sieben Bands rocken in Herborn online

Die Bands "Hazel The Nut" und "PromQueens" (Foto) standen beim Streaming-Festival in der KuSch auf der Bühne. (Fotos: JMS)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Am Anfang war der Wunsch, in Corona-Zeiten ein Zeichen für Live-Kultur zu setzen. Daraus wurde dann schnell die Idee, ein Streaming-Konzert für einige heimische Bands zu machen. Am Ende entstand "Herborn live daheim" - ein dreitägiges Event, das der Verein Wavesound Herborn mit Unterstützung des Herborner Stadtmarketings organisiert hat.

Sieben Bands gaben an drei Tagen in der "KulturScheune" in der Herborner Au musikalisch alles - freilich quasi im luftleeren Raum, denn Zuschauer waren gemäß des Hygienekonzepts bei den Auftritten nicht erlaubt.

Aber auch ohne Publikum vor der Bühne verbreiteten die Formationen "Bazu:ka", "Suburb", "Eve", "Call it Tragedy", "Certain Skies", "Hazel the Nut" und "PromQueens" ordentlich Stimmung. Die musikalische Bandbreite reichte dabei von Coverrock über Metal bis hin zu Pop-Punk.

Herborn nimmt erneut

eine Vorreiterrolle ein

Jeweils rund 45 Minuten lang gaben die Bands in ihren Sets richtig Gas, ehe zwischen den einzelnen Auftritten umgebaut und desinfiziert wurde. Über 4000 Aufrufe verzeichneten die Gigs, die auf dem "YouTube"-Kanal von Wavesound gestreamt wurden und dort immer noch abrufbar sind. Dabei überzeugte neben der musikalischen Qualität der einzelnen Formationen, auch die technische Umsetzung in Bild und Ton, die durchaus höheren Ansprüchen genügte.

Am Ende konnten die Macher von Wavesound und Stadtmarketing ein aus ihrer Sicht zufriedenstellendes Fazit ziehen und sicher sein, dass auch hier Herborn im Kreis erneut Vorreiter war.