SK Herbornseelbach feiert seinen 101. Geburtstag

Der Bau des Platzes im Hirtenborn im Jahr 1954. Zur Eröffnung spielte am 22. August 1954 der damalige Deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern mit einigen aktuellen Weltmeistern bei Dauerregen vor rund 7000 Zuschauern gegen die Sportfreunde Siegen. Dazu wurden in den Hang Terrassen gebaut. Foto: SK Herbornseelbach

Herborn-Seelbach (cw/ red). Auch der SK 1920 Herbornseelbach wird Opfer der Coronakrise. Der Sportklub aus dem Herborner Stadtteil verschiebt sein geplantes Jubiläumsfest um ein Jahr und feiert 2021 seinen 101. Geburtstag. Die Traditionself von Schalke 04 ist zum neuen Termin mit von der Partie.

"Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!", so ein Vorstandssprecher. Das für Juni 2020 vorgesehene Jubiläums-Wochenende wurde kurzerhand auf den 18. bis 20. Juni 2021 (Freitag bis Sonntag) verlegt.

Das Festprogramm bleibt unverändert. Am Freitag spielen die heimischen Live-Bands "Skameleon" und "Don'T Stop" in der Turnhalle. In den Festkommers am Samstag von 14 bis 15.30 Uhr eingebettet ist ein vielfältiges Programm für Jung und Alt, darunter eine Bild-Dokumentation "100 Jahre SKH". Je nach finaler Terminierung der ebenfalls verlegten Fußball-Europameisterschaft wird abends noch ein EM-Spiel auf Großbildleinwand gezeigt.

Den Abschluss des Festwochenendes bilden am Sonntag ab 10 Uhr ein Gottesdienst und ein zünftiger Blasmusik-Frühschoppen mit den "Egerländer Sechs".

Die offizielle Festschrift "100 Jahre SKH" wird es erst zu den Feierlichkeiten in 2021 geben. Der SK-Fan kommt jedoch auch in diesem Jahr auf seine Kosten: Der örtliche Heimat- und Geschichtsverein widmet dem Sportklub eine Bilder-Ausstellung im Museum "Alte Schule". Diese soll ab dem 28. November zu sehen sein.

Ferner bietet der Verein einen auf 100 Stück limitierten Fan-Schal, ausgestattet mit dem SKH-Wappen, dem Dorfwappen von Herbornseelbach und den "Seelbajer Kirmes Korrern" an. Wer eines dieser einzigartigen Sammler-Objekte erwerben möchte, sollte die SK-Homepage und Social Media im Blick behalten. Zudem werden noch Tassen mit SKH-Jubiläumslogo zur Verfügung stehen, die im Rahmen der künftigen Heimspiele erworben werden können.

Am Ausweichtermin 23. Mai 2021 trifft die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 um Weltmeister Olaf Thon auf dem "Hirtenborn" auf die "Altherren" des SK. Die für den 31. Mai 2020 erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Verein räumt aber auch eine Rückgabemöglichkeit über die bekannten Vorverkaufsstellen sowie per Mail über tickets@skh-online.de ein.

Meister FC Kaiserslautern lockt 7000 Zuschauer an

Der SK wurde von einigen sportbegeisterten jungen Menschen gegründet. Erster Vorsitzender war Hans Wunderer, der Mitgliedsbeitrag betrug monatlich 20 Pfennige. Es fehlte sowohl an geeigneter Kleidung als auch an einem Sportplatz. Zu näheren Auswärtsspielen wurde gelaufen, weitere Entfernungen wurden mit dem Pferdewagen oder später mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das erste Punktspiel am 5. Mai 1921 in Offenbach gewann Herbornseelbach mit 4:3.

Trotz aller Widrigkeiten hatte der Verein schon im Gründungsjahr 40 Mitglieder, ein Jahr später waren es 78. Zunächst wurde auf dem schuleigenen Gelände "Auf dem Horch" gespielt. 1930 erfolgte der erste Spatenstich am "Hirtenborn", wo der SK seit inzwischen 87 Jahren kickt. 1954 wurde das Spielfeld vergrößert. Zur Eröffnung spielte am 22. August der damalige Deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern mit einigen aktuellen Weltmeistern bei Dauerregen vor rund 7000 Zuschauern gegen die Sportfreunde Siegen. Dazu wurden in den Hang Terrassen gebaut. Für dieses Freundschaftsspiel wurden fünf Sonderzüge eingesetzt. 1963 wurden Umkleidekabinen gebaut, 1978 konnte das Sportheim eingeweiht werden. Heute spielen die Herbornseelbacher Fußballer, die 1989 mit dem Aufstieg in die damalige Landesliga Mitte ihren größten sportlichen Erfolg feierten, auf Kunstrasen.

Kontakt: Timo Metz, E-Mail: tino_metz@web.de, Tel. 0151-55 69 01 01