Skulpturen und Malerei in Herborns Alter Färberei sehen

In der Ausstellung sind Malereien von Andreas Weische zu sehen. Foto: Annelie Härtl

Herborn (red). Der Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn zeigt von Sonntag, 11. Oktober, bis zum 1. November (Sonntag) in der Alten Färberei in Herborn Arbeiten der Künstler Andreas Weische und Ralf Klement.

In der Vernissage führt Kunsthistoriker Friedhelm Häring ab 11 Uhr in Gruppen von jeweils fünf Personen durch die Ausstellung. Da sich in den Räumen der Alten Färberei Besucher weit verteilt bewegen können, dürfen sich bis zu 35 Personen gleichzeitig in dem Haus aufhalten.

Beide Künstler sind vielseitig in ihrem Schaffen. Der Kunstverein zeigt von ihnen aber jeweils nur eine Sparte in der Gegenüberstellung: Malereien von Andreas Weische und Skulpturen von Ralf Klement.

Der Goldschmied Weische vertiefte sein Interesse an malerischer Gestaltung in seinen freundschaftlichen und künstlerischen Begegnungen mit Nele Buch, Fabius von Gugel und Professor Ernst Fuchs, die der Schule altermeisterlich-barocken Arbeiten, der Bühnengestaltung und der Wiener Schule des Phantastischen Realismus anhingen.

Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei

Klements Skulpturen sind der Natur entlehnt. Er verfremdet sie jedoch und gibt ihnen zum Teil gewaltige Größen im Kontrast zur Wirklichkeit oder er verkleinert sie.

Die Ausstellung in der Alten Färberei, Mühlbach 5 bis 7, dauert vom 11. Oktober bis 1. November. Sie ist geöffnet mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.