Solmser versucht, bei Drogen-Urin-Test zu betrügen

HERBORN/SINN/SOLMS - Herborner Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag einen VW Golf verfolgt, dessen aus Solms stammender Fahrer ihnen gegen 2 Uhr in der Herborner Innenstadt wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Laut Polizei bog er an der Reuterbergkreuzung in Richtung Sinn ab, obwohl die Ampel Rot zeigte. Auf der B 277 überfuhr er mehrfach den Mittelstreifen. Zudem schwankte die Geschwindigkeit des Golfs auffällig zwischen Tempo 80 und 135. Das Sinner Ortsschild passierte er mit 75 km/h, in der anschließenden 30-er Zone fuhr er 55 km/h, woraufhin ihn die Streife stoppte. Ein Drogenschnelltest schlug auf Kokain an.

Da sich der 22 Jahre alte Mann das Ergebnis nicht erklären konnte, bat er, einen Urinschnelltest machen zu dürfen. Die Beamten willigten ein. Als der Mann eine Wasserflasche leerte, sahen die Polizisten, wie er den letzten Schluck im Mund behielt, den Becher für einen Urintest nahm - und dann das Wasser aus dem Mund in den Becher laufen ließ. Darauf angesprochen, stritt er dies ab.

Letztendlich musste er sich auf der Wache der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.