Sommerurlaub am Meer? Viele verzichten wegen Corona

Siesta in der Punta de Mujeres auf Lanzarote: Viele lassen dieses Jahr ihren Sommerurlaub wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Archivfoto: Claudia Diemar

Haiger/Herborn (sige). Für unsere "Frage der Woche" haben wir diesmal von Passanten in Haiger und Herborn wissen wollen: "Fahren Sie dieses Jahr in den Urlaub?"

Sabrina Schäfer (29), aus Emmerichenhain: "Wir wären sowieso nicht in den Urlaub gefahren, weil wir beide arbeiten müssen. Außerdem hätte ich um meine beiden Kinder Angst, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Wir machen es uns hier schön und gehen des Öfteren Eis essen."

Beate Schäfer (55), aus Haiger: "Wir fahren wahrscheinlich im Herbst für ein verlängertes Wochenende fort. Ansonsten machen wir es uns in unserem schönen Garten gemütlich. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass mir ein Urlaub mit Maske und Abstand gefallen würde."

Uwe Reeh (58), aus Herborn: "Wir bevorzugen in der Regel Hotelurlaube. Aber in diesem Jahr wären wir dort durch die Pandemie total eingeschränkt, und das wollen wir nicht. Daher bleiben wir daheim. Klar möchten wir sehr gerne wegfahren und uns erholen. Aber es ist nun mal so, wie es ist."

Sibylle Baumann (67), aus Herborn: "Ich möchte schon sehr gerne, aber wohin? Nirgendwo fühle ich mich sicher, und außerdem ist auch alles überlaufen. Aus diesem Grund genießen wir unser schönes Deutschland und lassen es uns so richtig gutgehen. Auch gehen wir viel öfter essen."

Amélie Wollberg (16), zurzeit in Herborn: "Eigentlich wollten wir dieses Jahr nach New York fliegen. Ich bin 16 Jahre alt geworden, und das war mein Geburtstagsgeschenk. Wegen Corona ist das nun leider ins Wasser gefallen. Ist aber nicht schlimm. Wir holen es im nächsten Jahr nach."